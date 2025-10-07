В Рурской области Германии ножом тяжело ранили бургомистра города

Бургомистр города Хердекке в германской земле Северный Рейн—Вестфалия Ирис Штальцер была госпитализирована в тяжелом состоянии с множественными ранениями ножом в живот и спину.

Как пишут немецкие СМИ, 7 октября на нее напали несколько человек с ножами рядом с ее домом в Хердекке. Она получила тяжелые ранения, но смогла добраться до дома, где ее нашел сын. Он вызвал полицию и скорую помощь. Как сообщили в полиции, в районе Эннепе-Рур, где находится Хердекке, проводится полицейская операция. По данным немецких СМИ, пока по этому делу никто не задержан.

Также пока неизвестно, связано ли нападение с политической деятельностью госпожи Штальцер. 57-летняя Ирис Штальцер была избрана бургомистром Хердекке на выборах в сентябре, она член Социал-демократической партии Германии.

Яна Рождественская