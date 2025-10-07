Опубликованы кадры ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске с видеорегистратора

В соцсетях опубликована запись дорожной аварии с четырьмя погибшими в Ижевске с видеорегистратора. Кадры появились в Telegram-канале «МДПС Месторасположение ДПС Ижевск (ЧП и ДТП)». На записи видно, что водитель на огромной скорости движется по ул. Удмуртской, после чего сбивает пешеходов и сталкивается с рейсовым автобусом.

Напомним, дорожная авария произошла сегодня, 7 октября, около 14:30. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 65-летнего водителя выехал на встречную полосу на красный свет, где сбил троих человек на пешеходном переходе. После этого автомобиль врезался в автобус междугороднего сообщения Ижевск—Казань.

Водитель легкового автомобиля и три пешехода — женщины 61, 67 и 22 лет — погибли на месте дорожной аварии. В автобусе находились 15 человек: 37-летний водитель и пассажиры не пострадали. На месте работают сотрудники ГАИ и оперативных служб. Движение троллейбусов №2 и №14 в сторону центра было ограничено. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по части 2 предусмотрено до шести лет лишения свободы). Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

На место аварии прибыл глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Градоначальник пообещал помочь пассажирам межрегионального автобуса, следовавшего из Перми в Казань, добраться до железнодорожного вокзала столицы Удмуртии и других пунктов назначения. Своим подчиненным он дал указание использовать имеющийся служебный транспорт.