Турпоток в России вырос на 5,5% с начала года

Турпоток в России вырос за первые восемь месяцев на 5,5% за счет внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его оценкам, в ближайшее время рост туристического потока «может набрать более значимый темп».

«Мы видим устойчивую положительную динамику по туристическому потоку»,— сказал господин Мишустин на стратегической сессии о развитии туризма (цитата по сайту правительства). На развитие туристической отрасли правительство планирует направить около 400 млрд руб. в ближайшие пять лет.

Президент России Владимир Путин поставил цель нарастить долю туристической отрасли в ВВП до 5% в ближайшие пять лет. В 2024 году показатель составил чуть менее 3%. Власти уже запустили проекты круглогодичных курортов на побережье Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей, в Приморье, а также рядом с озером Байкал. В дальнейшем там смогут отдыхать до 10 млн человек в год, отметил Михаил Мишустин.