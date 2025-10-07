Начала работу Академия «Ъ»

6 октября прошли первые занятия в Академии журналистики «Ъ». Первые лекции прочли главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор Издательского дома Михаил Лукин, гендиректор ИД Роман Уманский и первый заместитель главного редактора, руководитель делового блока Владимир Лавицкий.

Академия «Ъ» создана в 2013 году, за шесть лет через нее прошли более 300 человек, многие из которых стали популярными авторами «Ъ» и других изданий, успешными блогерами, медиаменеджерами и т. д. С началом пандемии из-за карантина проект пришлось приостановить. А сейчас Издательский дом решил перезапустить его — чтобы подготовить новое поколение авторов, способных описывать происходящее в нашем стремительно меняющемся мире. А заодно и обеспечить приток «свежей крови» в стремительно меняющийся «Ъ».

Естественно, обучение не будет ограничиваться только теоретической частью — уже 7 октября слушатели приступили к практике, побывав на II Международном симпозиуме «Создавая будущее» в национальном центре «Россия». Здесь они поучаствовали в дискуссии «Медиа будущего», чьим модератором выступил ведущий радио «Коммерсантъ FM» Петр Косенко, а среди спикеров были Роман Уманский, заведующий кафедрой массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Игорь Молодцов, руководитель Академии журналистики «Ъ» Иван Сухов.

Академия журналистики — партнерский проект «Ъ» и Финансового университета при правительстве РФ. Заявление на прием подали 90 человек, а отбор прошли 27 из них. Первый поток продлится два месяца, за это время слушатели побывают на лекциях, семинарах, мастер-классах, встречах с бизнесменами, пиарщиками и журналистами других СМИ. Участники также получат возможность пройти редакционную практику в редакциях «Ъ» и поработать над собственными проектами.