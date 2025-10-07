Приговор экс-главе холдинга Imagine Estate вступил в законную силу

Как стало известно «Ъ», Мосгорсуд утвердил приговор бывшему главе холдинга Imagine Estate Денису Маякову. В конце прошлого года он получил семь лет колонии и штраф в 1 млн руб. за два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Работавшую ранее с господином Маяковым топ-менеджера Ольгу Воронецкую и экс-директора ЗАО «Московский завод автоагрегатов» (МЗАА) Андрея Новикова, которым вменялось в вину по одному эпизоду, суд приговорил к трем и пяти годам заключения, а также штрафам в размере 700 тыс. и 800 тыс. руб. Мужчин тогда взяли под стражу в зале суда, а госпоже Воронецкой дали отсрочку от отбытия наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Суд также полностью удовлетворил иск на 462 138 191 руб. к господам Маякову и Воронецкой от компании «Аверс-М», признанной потерпевшей стороной.

Денис Маяков в свое время считался одним из ведущих специалистов на московском рынке слияний и поглощений, управления имуществом и владел через разные структуры рядом торговых центров, включая «Метромолл», «Зеленый», BabyStore, Riverdale, «Акварель», «Прага», «Лето», комплексы апартаментов Petrovsky Apart House и Riverdale и т. д. Полиция обвинила его в обмане владельцев ЗАО «Аверс-М» и одного из его бенефициаров — предпринимателя Антона Агафонова, владевшего площадями в ТЦ «Метромолл-2» на Дмитровском шоссе, при их продаже по заниженной в разы стоимости. Кроме того, он вместе с директором МЗАА продал два небольших помещения завода в 2013–2015 годах в общей сложности за 9 млн руб., которые оказались в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит» и новым владельцам не достались.

Сам господин Маяков называл приговор необоснованным и, как и другие осужденные, требовал его отменить, в том числе и из-за якобы истекших сроков давности. Однако Мосгорсуд, незначительно снизив сумму штрафа, оставил решение в силе. Одновременно он отправил на новое рассмотрение вопрос о судьбе имущества, ставшего предметом хищения. Оно было перепродано и оказалось у третьих лиц, но по приговору на него было обращено взыскание в пользу потерпевших. Представлявший интересы потерпевших вице-президент коллегии адвокатов «Дефенс» адвокат Алексей Галаев заявил, что полностью удовлетворен тем, что «суды двух инстанций смогли разобраться в сложном деле и вынести законное решение».

Сергей Сергеев