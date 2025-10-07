В Ессентуках выявили 42 случая вмешательства в счетчики электроэнергии

В Ессентуках специалисты АО «Энергоресурсы» за девять месяцев 2025 года зафиксировали 42 случая вмешательства в работу приборов учета электроэнергии. Проверки проходили в жилом секторе города-курорта, сообщили в мэрии города.

По каждому факту составлены акты и проведен перерасчет платы за коммунальные услуги. Общая сумма санкций превысила 2 млн рублей. По данным компании, нарушения включали срыв контрольных пломб, повреждение антимагнитных индикаторов и несанкционированное подключение счётчиков в обход общей сети. Минимальный перерасчет за такие вмешательства составляет 30 тыс. руб. на одного потребителя, при этом применяется десятикратный повышающий коэффициент.

В «Энергоресурсах» напомнили, что самостоятельное подключение приборов учета или их установка без участия специалистов запрещены. Компания предупреждает, что ответственность за сохранность контрольных пломб несут собственники жилья. Проверки в этом году проводились в рамках планового мониторинга состояния приборов учета в частном секторе и многоквартирных домах.

Станислав Маслаков