Сенатор Джабаров: ответ России на поставки Tomahawk Украине будет однозначным

Если США поставят Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, Россия отреагирует «однозначно». Пострадать при этом может не только Киев, заявил первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что все-таки господин Трамп понимает меру ответственности, к чему это может привести. И, скорее всего, все-таки Tomahawk не попадут на Украину»,— отметил парламентарий на площадке медиагруппы «Россия сегодня» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Владимира Джабарова, весь процесс передачи оружия будет лишь «литературной тягомотиной», в которой Украине придется требовать «каких-то гарантий». Их же, в действительности, не будет, убежден господин Джабаров.