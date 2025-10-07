Прокуратура начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске

Прокуратура Удмуртии начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения по факту дорожной аварии с четырьмя погибшими на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, дорожная авария произошла сегодня, 7 октября, около 14:30. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 65-летнего водителя выехал на встречную полосу на красный свет, где сбил троих человек на пешеходном переходе. После этого автомобиль врезался в автобус междугороднего сообщения Ижевск—Казань.

Водитель легкового автомобиля и три пешехода — женщины 61, 67 и 22 лет — погибли на месте дорожной аварии. В автобусе находились 15 человек: 37-летний водитель и пассажиры не пострадали. На месте работают сотрудники ГАИ и оперативных служб. Движение троллейбусов №2 и №14 в сторону центра было ограничено. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по части 2 предусмотрено до шести лет лишения свободы).

На место аварии прибыл глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Градоначальник пообещал помочь пассажирам межрегионального автобуса, следовавшего из Перми в Казань, добраться до железнодорожного вокзала столицы Удмуртии и других пунктов назначения. Своим подчиненным он дал указание использовать имеющийся служебный транспорт.