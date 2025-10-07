Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства с Белоруссией и РФ

Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границах с Белоруссией и Россией до дальнейшего распоряжения. Оно будет действовать в темное время суток (с 20:00 по 07:00). Об этом сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети Х.

Господин Спрудс отметил, что страна закрыла воздушное пространство из-за участившихся случаев нарушения границ в небе других стран НАТО. В ночное время у ВВС Нидерландов, которые охраняют небо страны, будет возможность детальнее наблюдать за воздушным пространством и проводить учения по применению беспилотников и противодействию им.

В сентябре власти Польши, Румынии и Эстонии заявляли, что воздушные пространства их стран нарушили российские беспилотники. Об обнаружении неопознанных дронов также сообщали власти Германии, Дании и Норвегии.