В ДТП с автобусом в Ижевске погибли четыре человека

В Ижевске произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса на маршруте Пермь - Казань, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии. В результате аварии погибли три пешехода и один водитель.

По данным Госавтоинспекции, 65-летний водитель Hyundai Solaris, проигнорировав сигнал светофора, выехал на встречную полосу и сбил трех человек на пешеходном переходе. Все погибшие переходили дорогу на зеленый свет.

Информация о пострадавших уточняется, но по предварительным данным, среди пассажиров автобуса никто не пострадал.