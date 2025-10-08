Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Курс на Север»

Дата: до 12 октября Место: ГМИИ им. А. С. Пушкина

Пушкинский музей открывает выставку «Курс на Север», исследующую художественную репрезентацию Крайнего Севера с XVIII века до наших дней. Экспозиция прослеживает эволюцию восприятия региона: от первых документальных гравюр путешественников до художественных открытий Валентина Серова и Константина Коровина, а также работ современных авторов. Особое внимание уделено советскому периоду, включая арктические экспедиции, индустриальное освоение и творчество студентов Института народов Севера. Отдельный проект реконструирует исторический Мангазейский морской ход, демонстрируя технологические возможности первопроходцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Шкаруба «Курс на Север»

Евгений Шкаруба «Курс на Север»



«Елизавета Кругликова и вокруг»

Дата: до 19 октября Место: Третьяковская галерея

Третьяковка открывает ретроспективу Елизаветы Кругликовой (1865–1941), оказавшей значительное влияние на развитие российской графики. Экспозиция акцентирует ее роль в разработке техник офорта, силуэта и монотипии, ранее мало известных в России. Выставка охватывает парижский и ленинградский периоды творчества художницы, где она возглавляла академическую школу гравюры. В шести залах представлено свыше 200 работ, включая произведения ее учеников: Добужинского, Верейского и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Максимилиан Волошин «Париж. Площадь Согласия ночью» 1914–1915 годы Матвей Добров« Фонтан Карпо в Париже» 1912 год Елизавета Кругликова «Свиньи в Бельгии» 1909 год Елизавета Кругликова «Березовая аллея. Россия» 1907 год Елизавета Кругликова «Автопортрет» вторая половина 1890-х годов Николай Павлов «Киносъёмка в павильоне» 1928 год Елизавета Кругликова «Аничков мост» 1924 год Татьяна Скворикова "Парикмахерская» 1928 год Следующая фотография 1 / 8 Максимилиан Волошин «Париж. Площадь Согласия ночью» 1914–1915 годы Матвей Добров« Фонтан Карпо в Париже» 1912 год Елизавета Кругликова «Свиньи в Бельгии» 1909 год Елизавета Кругликова «Березовая аллея. Россия» 1907 год Елизавета Кругликова «Автопортрет» вторая половина 1890-х годов Николай Павлов «Киносъёмка в павильоне» 1928 год Елизавета Кругликова «Аничков мост» 1924 год Татьяна Скворикова "Парикмахерская» 1928 год

Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея

Дата: до 1 февраля Место: павильон ВДНХ №1 «Центральный»

Государственный Русский музей представляет в павильоне «Центральный» на ВДНХ выставку «Образ Москвы в русском искусстве». Экспозиция включает 115 произведений из петербургской коллекции, охватывающих период от иконописи XV века до работ XX столетия. Ключевыми экспонатами стали монументальное полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета», а также работы Василия Сурикова, Валентина Серова и Михаила Нестерова, редко покидающие постоянную экспозицию. Раздел «Старая Москва» расскажет о дореволюционной истории города — когда Москва перестала быть столицей. «Новая Москва» же расскажет о современном периоде — с 1920-х по 2010-е годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исаак Бродский «Передача знамени парижских коммунаров московским рабочим на Ходынке в Москве» не ранее 1924 года Аполлинарий Васнецов «Новодевичий монастырь. Башни» 1926 год Андрей Рябушкин «Московская улица ХVII века в праздничный день» 1895 год Василий Суриков «Степан Разин» 1906 год Жерар Делабарт «Вид Красной площади в Москве» 1795 год Василий Верещагин «Старая Москва» 1880-1890 годы Иван Шишкин «Зима» 1890 год Михаил Нестеров «Святая Русь» 1905 год Следующая фотография 1 / 8 Исаак Бродский «Передача знамени парижских коммунаров московским рабочим на Ходынке в Москве» не ранее 1924 года Аполлинарий Васнецов «Новодевичий монастырь. Башни» 1926 год Андрей Рябушкин «Московская улица ХVII века в праздничный день» 1895 год Василий Суриков «Степан Разин» 1906 год Жерар Делабарт «Вид Красной площади в Москве» 1795 год Василий Верещагин «Старая Москва» 1880-1890 годы Иван Шишкин «Зима» 1890 год Михаил Нестеров «Святая Русь» 1905 год

ТЕАТР

«Полярная болезнь»

Дата: 11 октября Место: МХТ имени Чехова

МХТ имени Чехова представляет спектакль «Полярная болезнь» в постановке Марины Брусникиной, премьера которого состоялась в декабре 2022 года. Действие разворачивается в 1996 году в арктической пустоши, где три женщины с разными судьбами оказываются в изолированном автобусе. Режиссер исследует тему женской стойкости и выживания в экстремальных условиях российской глубинки. Спектакль основан на документальном материале, переработанном в метафорическое высказывание о человеческой выносливости — за сценарий отвечала драматург Мария Малухина. Главные роли сыграли Дарья Юрская, Юлия Чебакова, Елизавета Орлова и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Полярная болезнь» Фото: Александр Торгушников Спектакль «Полярная болезнь» Фото: Александр Торгушников Спектакль «Полярная болезнь» Фото: Александр Торгушников Спектакль «Полярная болезнь» Фото: Александр Торгушников Следующая фотография 1 / 4 Спектакль «Полярная болезнь» Фото: Александр Торгушников Спектакль «Полярная болезнь» Фото: Александр Торгушников Спектакль «Полярная болезнь» Фото: Александр Торгушников Спектакль «Полярная болезнь» Фото: Александр Торгушников

«Там же, тогда же»

Дата: 20 октября Место: Дворец на Яузе

Спектакль «Там же, тогда же» поставлен по пьесе канадского драматурга Бернарда Слэйда. Постановка исследует длительный роман двух персонажей, встречающихся раз в год на протяжении 25 лет в одной гостинице. Действие охватывает период социальных и политических изменений в стране, отражая эволюцию личных отношений без внешнего контекста. Спектакль построен на минималистичной драматургии, фокусирующейся на диалогах и внутренней динамике между героями. За режиссуру отвечает Мирослав Малич, а главные роли играют Максим Аверин и Анна Якунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Там же, тогда же» Фото: Продюсерская компания М-АРТ Спектакль «Там же, тогда же» Фото: Продюсерская компания М-АРТ Спектакль «Там же, тогда же» Фото: Продюсерская компания М-АРТ Спектакль «Там же, тогда же» Фото: Продюсерская компания М-АРТ Следующая фотография 1 / 4 Спектакль «Там же, тогда же» Фото: Продюсерская компания М-АРТ Спектакль «Там же, тогда же» Фото: Продюсерская компания М-АРТ Спектакль «Там же, тогда же» Фото: Продюсерская компания М-АРТ Спектакль «Там же, тогда же» Фото: Продюсерская компания М-АРТ

«В списках не значился»

Дата: 21 и 22 октября Место: Театр Олега Табакова

Постановка Владимира Машкова по повести Бориса Васильева сочетает сценическое действие с мультимедийными проекциями на экране, что помогает зрителю сильнее погрузиться в контекст происходящего на сцене. Центральной темой остается история лейтенанта Николая Плужникова, вступившего в оборону Брестской крепости до официального зачисления в состав. Спектакль исследует психологическую трансформацию персонажа на фоне десятимесячной обороны. В главных ролях — Владислав Миллер, Игорь Петров, Павел Шевандо и другие. Спецэффекты включают использование сценического дыма, поэтому зрителям с аллергическими реакциями лучше воздержаться от покупки билетов в первые ряды.