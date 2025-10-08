Культповестка
Что делать в Москве в октябре
ВЫСТАВКИ
«Курс на Север»
Дата: до 12 октября
Место: ГМИИ им. А. С. Пушкина
Пушкинский музей открывает выставку «Курс на Север», исследующую художественную репрезентацию Крайнего Севера с XVIII века до наших дней. Экспозиция прослеживает эволюцию восприятия региона: от первых документальных гравюр путешественников до художественных открытий Валентина Серова и Константина Коровина, а также работ современных авторов. Особое внимание уделено советскому периоду, включая арктические экспедиции, индустриальное освоение и творчество студентов Института народов Севера. Отдельный проект реконструирует исторический Мангазейский морской ход, демонстрируя технологические возможности первопроходцев.
Евгений Шкаруба «Курс на Север»
«Елизавета Кругликова и вокруг»
Дата: до 19 октября
Место: Третьяковская галерея
Третьяковка открывает ретроспективу Елизаветы Кругликовой (1865–1941), оказавшей значительное влияние на развитие российской графики. Экспозиция акцентирует ее роль в разработке техник офорта, силуэта и монотипии, ранее мало известных в России. Выставка охватывает парижский и ленинградский периоды творчества художницы, где она возглавляла академическую школу гравюры. В шести залах представлено свыше 200 работ, включая произведения ее учеников: Добужинского, Верейского и других.
Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея
Дата: до 1 февраля
Место: павильон ВДНХ №1 «Центральный»
Государственный Русский музей представляет в павильоне «Центральный» на ВДНХ выставку «Образ Москвы в русском искусстве». Экспозиция включает 115 произведений из петербургской коллекции, охватывающих период от иконописи XV века до работ XX столетия. Ключевыми экспонатами стали монументальное полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета», а также работы Василия Сурикова, Валентина Серова и Михаила Нестерова, редко покидающие постоянную экспозицию. Раздел «Старая Москва» расскажет о дореволюционной истории города — когда Москва перестала быть столицей. «Новая Москва» же расскажет о современном периоде — с 1920-х по 2010-е годы.
ТЕАТР
«Полярная болезнь»
Дата: 11 октября
Место: МХТ имени Чехова
МХТ имени Чехова представляет спектакль «Полярная болезнь» в постановке Марины Брусникиной, премьера которого состоялась в декабре 2022 года. Действие разворачивается в 1996 году в арктической пустоши, где три женщины с разными судьбами оказываются в изолированном автобусе. Режиссер исследует тему женской стойкости и выживания в экстремальных условиях российской глубинки. Спектакль основан на документальном материале, переработанном в метафорическое высказывание о человеческой выносливости — за сценарий отвечала драматург Мария Малухина. Главные роли сыграли Дарья Юрская, Юлия Чебакова, Елизавета Орлова и другие.
«Там же, тогда же»
Дата: 20 октября
Место: Дворец на Яузе
Спектакль «Там же, тогда же» поставлен по пьесе канадского драматурга Бернарда Слэйда. Постановка исследует длительный роман двух персонажей, встречающихся раз в год на протяжении 25 лет в одной гостинице. Действие охватывает период социальных и политических изменений в стране, отражая эволюцию личных отношений без внешнего контекста. Спектакль построен на минималистичной драматургии, фокусирующейся на диалогах и внутренней динамике между героями. За режиссуру отвечает Мирослав Малич, а главные роли играют Максим Аверин и Анна Якунина.
«В списках не значился»
Дата: 21 и 22 октября
Место: Театр Олега Табакова
Постановка Владимира Машкова по повести Бориса Васильева сочетает сценическое действие с мультимедийными проекциями на экране, что помогает зрителю сильнее погрузиться в контекст происходящего на сцене. Центральной темой остается история лейтенанта Николая Плужникова, вступившего в оборону Брестской крепости до официального зачисления в состав. Спектакль исследует психологическую трансформацию персонажа на фоне десятимесячной обороны. В главных ролях — Владислав Миллер, Игорь Петров, Павел Шевандо и другие. Спецэффекты включают использование сценического дыма, поэтому зрителям с аллергическими реакциями лучше воздержаться от покупки билетов в первые ряды.