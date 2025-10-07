В Челябинске контрактника осудили за самоволку и попытку продать наркотики

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что контрактник в период мобилизации в марте 2024 года без уважительных причин уехал из части в Челябинск для уклонения от обязанностей. Здесь он проводил время по своему усмотрению до задержания 25 февраля этого года. Во время самоволки военный также вступил в организованную группу по продаже наркотиков. В конце февраля, выполняя роль «закладчика», он сделал 15 тайников, однако не смог довести до конца преступный умысел из-за задержания на следующий день.

Виталина Ярховска