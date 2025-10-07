Цинк подорожал до максимума с конца 2024 года

Цены на цинк продолжают расти из-за опасений дефицита, обновив максимум с декабря прошлого года. 7 октября на Лондонской бирже металлов стоимость цинка увеличилась на 0,6% и достигла $3 026 долларов за тонну.

По данным International Lead and Zinc Study Group, добыча цинка в первой половине 2025 года выросла на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Однако из-за проблем на перерабатывающих предприятиях объемы выпуска рафинированного цинка сократились более чем на 2%.

В результате запасы цинка на Лондонской бирже металлов значительно снизились. Если в начале года они составляли 171,5 тыс. тонн, то сейчас сократились до 30 тыс. тонн, что подчеркивает текущий дефицит на рынке.