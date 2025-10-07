Ставропольский производитель молока вошел в топ-10 РФ
Три компании с юга России попали в десятку крупнейших производителей молока страны. Об этом сообщил «РБК Ростов».
Согласно опубликованной информации, «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева» из Краснодарского края удержал вторую строчку с показателем 344,5 тыс. тонн. Рост к прошлому году составил 1,6%.
Четвертое место заняла компания «Агрохолдинг Степь», работающая в Краснодарском и Ставропольском краях. Ее результат — 220 тыс. тонн, что на 22,8% больше предыдущего периода.
Замыкает десятку лидеров кубанский «Агрокомплекс Лабинский» со 119 тыс. тонн надоя. Прирост составил 6,4%.