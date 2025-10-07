ГД приняла в I чтении проект о господдержке для НКО, помогающих участникам СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, включающий в перечень социально ориентированных НКО организации, помогающие ветеранам СВО и членам их семей. Включение в реестр даст таким организациям право на государственную поддержку.

Проект поправок в ст. 31-1 закона об НКО был внесен на рассмотрение в июле группой депутатов и сенаторов, среди которых Яна Лантратова (СРЗП), Ирина Яровая, Петр Толстой, Василий Пискарев и Андрей Картаполов (все — ЕР).

Документ предполагает, что право на господдержку получат НКО, занимающиеся реабилитацией, социально-трудовой адаптацией и профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий, а также содействием в оказании им и их семьям психологической помощи.

Полина Мотызлевская