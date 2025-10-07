Папа Лев выбрал Турцию и Ливан для своих первых апостольских визитов

В ноябре—декабре папа Лев XIV совершит первые апостольские визиты с момента своего избрания в мае 2025 года. Пресс-служба Ватикана сообщила, что сначала он отправится в Турцию, где будет 27–30 ноября, а затем до 2 декабря будет в Ливане.

Оба визита состоятся «по приглашению глав государств и церковных властей». Во время визита в Турцию понтифик планирует совершить паломничество в город Изник по случаю 1700-летия проходившего там Первого Никейского собора. На этом соборе, созванном римским императором Константином I в Никее (теперь Изник) в 325 году, было сделано несколько важнейших для христианской церкви решений, включая принятие Никейского символа веры и определение времени празднования Пасхи.

Апостольский визит в Турцию с посещением Изника изначально планировался на май этого года, и планы эти составлялись, еще когда был жив папа Франциск. Перенос поездки на осень связан с его кончиной.

Подробности визита в Ливан пресс-служба Ватикана обещает сообщить позже.

Алена Миклашевская