С начала года впервые донорами крови стали 1,6 тысячи нижегородцев

Нижегородские доноры с начала года совершили свыше 47 тыс. безвозмездных донаций. По данным областного минздрава на 7 октября, цельную кровь и ее компоненты сдали в общей сложности более 18,3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Чаще всего нижегородцы сдают цельную кровь. В текущем году совершено уже почти 35 тыс. таких донаций. Также востребованы донации плазмы и тромбоцитов: их выполнено 10,3 и 1,8 тыс. соответственно.

Из общего числа принятых доноров более 16,7 тыс. человек совершают донации регулярно. Новыми донорами в этом году стали 1,6 тыс. нижегородцев.

Андрей Репин