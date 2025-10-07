С начала года впервые донорами крови стали 1,6 тысячи нижегородцев
Нижегородские доноры с начала года совершили свыше 47 тыс. безвозмездных донаций. По данным областного минздрава на 7 октября, цельную кровь и ее компоненты сдали в общей сложности более 18,3 тыс. человек.
Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ
Чаще всего нижегородцы сдают цельную кровь. В текущем году совершено уже почти 35 тыс. таких донаций. Также востребованы донации плазмы и тромбоцитов: их выполнено 10,3 и 1,8 тыс. соответственно.
Из общего числа принятых доноров более 16,7 тыс. человек совершают донации регулярно. Новыми донорами в этом году стали 1,6 тыс. нижегородцев.