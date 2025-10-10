«Страховщики — амбассадоры превентивной медицины»

Один из ключевых векторов развития страны — повышение качества жизни населения. Как страхование способствует достижению целей и задач этого направления, помогает избежать критических проблем со здоровьем сотрудникам застрахованных компаний, а также о перспективах экосистемного подхода и цифровом будущем рассказывает Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК.

Ольга Сорокина

Фото: Предоставлено Страховым домом ВСК Ольга Сорокина

Комплексная диагностика

Страховая отрасль за последнее десятилетие прошла значимую трансформацию. Если раньше страхование ассоциировалось в основном с ОСАГО и вмененными продуктами (например, полисами ипотечного страхования), то сегодня все большее проникновение получают добровольные виды, при выборе которых потребители проявляют больше осознанности.

Ключевое направление развития страховой медицины (ДМС) — внедрение инновационных инструментов прогнозирования и предотвращения заболеваний. Подобные программы активно реализуются игроками рынка в рамках страховой медицины. Страховщики, несомненно, являются амбассадорами превентивной медицины и well-being сервисов, постоянно инвестируют в развитие этого направления: запускают цифровые клиники, тесно взаимодействуют с лабораториями и аптечными сетями, внедряют инновации в бизнес-процессы и клиентский сервис.

Высокая востребованность корпоративного ДМС подтверждает эффективность такого подхода, ведь для работодателя здоровье и продуктивность коллектива — основная цель. А мы, страховщики,— помогаем им ее достигнуть.

В страховой компании ВСК активно разрабатываются и внедряются сервисы, направленные на лечение и предупреждение заболеваний. Например, в рамках работы с корпоративными клиентами специалисты ВСК системно проводят анализ состояния здоровья коллективов для распределения сотрудников компаний по группам риска и формирования индивидуальных медицинских рекомендаций.

По результатам такой комплексной диагностики мы выявляем значимые проблемы со здоровьем у четверти сотрудников российских компаний, еще у 40% фиксируются определенные отклонения от медицинских норм, которые можно скорректировать изменением образа жизни. Как результат: в рамках корпоративных ДМС помогаем сотрудникам избежать критических проблем со здоровьем, что формирует дополнительную устойчивость и ценность работнику и работодателю.

Перспективная аналитика

Полагаю, что в качестве генерального направления развития в страховой медицине можно выделить цифровизацию.

На мой взгляд, основные точки синергии и цифровой трансформации ДМС лежат в межотраслевом взаимодействии государства, страховых компаний и лечебных учреждений. Сегодня россиянам доступны три вида медицинского обслуживания: ОМС, ДМС и частная медицина.

Клиентами страховщиков по добровольному страхованию являются около 30 млн человек — это больше трети трудоспособного населения, всего же за год страховщики получают порядка 60 млн обращений в рамках ДМС.

И для прорыва в технологическом развитии сектора требуется синхронизация участников рынка, необходимо налаживать безопасное цифровое взаимодействие медицинских информационных систем, инфраструктуры страховых организаций и государственных систем (ЕГИСЗ, ГИС ОМС и т. д.), стандартизировать порядок обмена этими данными.

Ключевая задача страховщика — не допустить критическую ситуацию со здоровьем застрахованного и начать оказывать помощь еще до того, как человек попал в клинику. В этом заинтересованы все стороны: сотрудник, работодатели, государство и сам страховщик. Масштабирование комплексной диагностики, чекапов и других форм превентивной медицины будет способствовать реализации такого подхода.

Важную роль в популяризации превенции среди населения играет качественный цифровой клиентский опыт, который невозможно обеспечить без межотраслевого взаимодействия игроков рынка. Первым результатом такой синергии стала разработка стандартов электронного документооборота между страховыми и медицинскими организациями, реализованная при поддержке Минздрава, ФНС и Банка России. На следующем этапе необходимо определить параметры обмена информацией, используемой в процессах медицинского обслуживания — именно на ее основе строится предиктивная аналитика.

Безусловно, мы понимаем, что речь идет о чувствительных данных, в связи с чем предлагаем рассмотреть возможность создания межотраслевых рабочих групп с привлечением бизнеса и государства для выработки решений и организации их пилотирования.

Одним из результатов цифровизации становится повышение качества сервиса в отрасли. И сами россияне становятся более требовательными к качеству продуктов и оказываемых услуг.

Введение единых стандартов

За последнее десятилетие ландшафт страхового рынка в значительной степени поменялся: компании стали более клиентоориентированными, а страховые продукты — гибкими и персонализированными. Следующий этап развития — реализация экосистемного подхода. Например, Страховой дом ВСК применяет принципы платформизации, что позволяет компании создавать дополнительную ценность для клиента. Мы верим, что системное внедрение востребованных сервисов и услуг в страховые продукты позволит увеличить долю добровольных видов страхования, в том числе этому будет способствовать синергия государства и бизнеса.

Успешная реализация экосистемного подхода откроет для клиентов ДМС новые перспективы. В цифровом будущем продукт будет иметь прозрачный и бесшовный клиентский путь, а также возможность согласования услуг в режиме онлайн. Как результат: клиенты получат новые услуги и сервисы, а медицинские и страховые компании — возможность обмениваться данными оперативно и безопасно.

Сейчас большинство процессов информационного взаимодействия между клиниками и страховыми компаниями происходит фактически в ручном режиме, что увеличивает издержки. Безусловно, есть практика взаимодействия между участниками рынка с использованием партнерских API. Но важно отметить, что под каждое новое изменение в процессе взаимодействия участникам рынка нужно отдельно разрабатывать техническое решение, обеспечивать мониторинг результатов его применения, надежность, стабильность, безопасность его использования и качество реализации в целом.

Внедрение единых стандартов открытых данных — страховщиков, медицинских клиник — позволит всем участникам процесса «говорить на одном языке», и это радикально сократит затраты на обеспечение такого взаимодействия, значительно повысив уровень безопасности передачи информации. Мы рассчитываем, что именно внедрение стандартов будет мощным драйвером для цифровизации медицины в целом и медицинского страхования в частности, поэтому принимаем активное участие в профильной инициативе на площадке Ассоциации «ФинТех».