«Макфа» намерена взыскать 37,7 тыс. евро с чешской Makfa Europe

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск АО «Макфа» (Москва) к Makfa Europe s.r.o (Чешская Республика) о взыскании 37,7 тыс. евро. Заявление принято к производству 7 октября, сообщает пресс-служба суда.

Истец просит взыскать с ответчика задолженность по договору купли-продажи от 24 января 2017 года. В чем суть этого договора, не сообщается. Предварительное судебное заседание назначено на 17 ноября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае 2024 года АО «Макфа» и связанные с ней компании перешли в собственность Российской Федерации. Центральный районный суд Челябинска по иску Генеральной прокуратуры изъял активы, стоимость которых оценивается в 46 млрд руб., у бывшего губернатору Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, членов их семьей и иных лиц. Сейчас «Макфа» принадлежит ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).