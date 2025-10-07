В Городецком округе браконьер убил трех лосей

Факт незаконной охоты выявлен в Городецком округе Нижегородской области. По данным регионального минэкологии, браконьер убил трех лосей.

В результате оперативных действий подозреваемые в незаконной охоте задержаны. На месте происшествия изъяты предметы, которые могут быть доказательством правонарушения.

По данным полиции, браконьером оказался 35-летний житель Бора. Он и его знакомые были задержаны, когда приехали, чтобы вывезти незаконно добытых животных. В автомобиле полицейские нашли топор, рюкзак, специальную обувь и четыре патрона. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.258 УК РФ.

Предварительный ущерб от незаконной охоты составил 240 тыс. руб. Подозреваемый признал вину и находится под подпиской о невыезде.

Сезон охоты на лосей в Нижегороджсколй области был открыли с 15 сентября Для добычи зверя необходимо получить специальное разрешение. В этом сезоне выдали 71 такое разрешение.

За незаконную добычу лося предусмотрена уголовная ответственность и компенсация вреда в размере от 90 до 400 тыс. руб.

Андрей Репин