Песков не уточнил, созвонится ли Путин с Трампом в свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал анонсировать телефонный разговор Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в свой день рождения.

«Мы дадим вам по итогам сообщение — анонсировать ничего не буду»,— сказал господин Песков на брифинге.

При этом представитель президента уточнил, что 7 октября у главы государства состоится несколько международных звонков. С днем рождения Владимира Путина уже поздравили президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.