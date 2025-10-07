В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Зеленодольском районе Татарстана водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и пробил заграждения. В этот момент в грузовик врезался пассажирский поезд, следовавший из Казани в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Свияжск и Зеленый Дол. На опубликованном видео видно, что водитель грузовика успел покинуть кабину перед столкновением. Ему оказали медицинскую помощь.

Прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В июле 2024 года с рельсов сошли восемь вагонов после столкновения с «КамАЗом», водитель которого хотел проскочить железнодорожный переезд.

Анна Кайдалова