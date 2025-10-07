«Сколхимпром» не смог оспорить взыскание 57,7 млн рублей в пользу «Башкиравтодора»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Сколхимпром» 57,7 млн руб. в пользу АО «Башкиравтодор».

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Судебные разбирательства касаются двух договоров четырехлетней давности, по которым «Сколхимпром» обязался поставить железобетонные изделия, георешетку и термопластик на 67,8 млн руб. Уфимскому дорожному ремонтно-строительному управлению — филиалу крупнейшей дорожно-строительной компании республики.

По мнению «Башкиравтодора», заказчик оплатил поставщику в виде аванса 57,7 млн руб., однако отгрузки товаров не дождался, что и стало поводом для иска о возврате денег.

11 июня этого года арбитражный суд Башкирии требования истца частично удовлетворил, отказав в начислении процентов на сумму 5,5 млн руб. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

ООО «Сколхимпром» зарегистрировано в 2019 году в Уфе, основной вид деятельности — строительство автодорог и магистралей. По данным Rusprofile, соучредителями «Сколхимпрома» являются Эдуард Яхин и Сергей Ионин. В прошлом году убытки компании составили 719 тыс. руб. при выручке 526 млн руб. Компания является одним из крупнейших поставщиков «Башкиравтодора», в 2022 году стороны заключили 15 договоров на поставку дорожно-строительной техники на 1,1 млрд руб. В судах рассматриваются споры о взыскании этой суммы с «Башкиравтодора», а также о включении «Сколхимпрома» в реестр кредиторов госкомпании в рамках дела о банкротстве. В свою очередь, в марте «Башкиравтодор» добился взыскания с подрядчика 115,2 млн руб. за непоставку оговоренного объема дизельного топлива.

Идэль Гумеров