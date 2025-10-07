Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что диалог России и США по линии дипломатических ведомств находится в подавленном состоянии, серьезных шагов для преодоления кризиса не было. При этом, по его словам, на уровне глав государств ситуация «иная, более живая».

«Дипломаты занимаются своей работой. Они делают свою работу исправно, работают много, хотя по линии дипломатических ведомств до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии. Серьезных каких-то шагов, к сожалению, сделано не было. Мы не смогли их сделать. Большая инерционность в том кризисном состоянии, в котором пребывают двусторонние отношения»,— cказал представитель Кремля журналистам.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. Следующие переговоры было решено проводить в столицах стран, а третий раунд — в Москве. По инициативе американской стороны консультации отложили. Как сообщал российской МИД, cледующая встреча должна протий до конца осени.

Лусине Баласян