В Татарстане ветеранам СВО предоставят бесплатное зубопротезирование

В Татарстане ветераны боевых действий, участвовавшие или содействовавшие выполнению задач на СВО, получат возможность бесплатно починить или поставить зубные протезы. Соответствующий проект приказа опубликовал Минздрав Татарстана. Ветераны СВО получат право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов.

Бесплатные услуги будут предоставляться как действующим военнослужащим, так и тем, кто уволился со службы.

Документ на антикоррупционной экспертизе.

Анна Кайдалова