В Уфе распространителям наркотиков вынесли приговор

Кировский районный суд Уфы вынес приговор двоим местным жителям, признанным виновными в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на него (п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил их к семи годам и шести месяцам и к 12 годам лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

Суд установил, что в апреле 2024 года 28-летний подсудимый создал интернет-магазин по продаже наркотиков и привлек свою знакомую в качестве администратора.

Через месяц организатор магазина купил на территории республики оптовую партию наркотиков, которую расфасовал на мелкие части для распространения в Уфе.

Майя Иванова