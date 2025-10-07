Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о манипуляции рынком на 69 млн рублей

Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы дело о манипулировании рынком. На скамье подсудимых окажутся трейдер компании «Марайон Инвестменстс Лимитед» Дмитрий Ерошкевич, а также специалисты в области финансового рынка Александр Сынганевский и Иван Румянцев.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что в 2016-2018 годах фигуранты покупали акции на Мосбирже в обход закона об использовании инсайдерской информации. В частности, они приобретали ценные бумаги «Мосэнерго», «ВТБ», «Газпрома», «Сбербанка» и других компаний.

Своими действиями злоумышленники причинили «Марайон Инвестменстс Лимитед» ущерб на более чем 63,5 млн руб. из-за отклонения объема торгов акциями. Соучастники же получили излишний доход на сумму 69,2 млн руб. В прокуратуре отметили, что сделки проводились совместно с неким Станиславом Минским, находящимся в международном розыске.

