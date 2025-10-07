В Нижнем Новгороде завершили все работы по проекту «Вам решать!» на 2025 год

Работы на всех объектах, запланированных по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 2025 год, в Нижнем Новгороде полностью завершены. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале 7 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

По его словам, реализована 71 инициатива: отремонтировали 24 участка дорог, установили восемь детских и две спортивные площадки. В рамках проекта в 22 школах и одном детском саду привели в порядок спортивные объекты. Кроме того, в 12 дошкольных учреждениях и двух школах обновили дорожное покрытие.

По данным администрации, на начальном этапе голосования нижегородцы отдали более 121 тыс. голосов за проекты, которые сочли наиболее важными. В итоге в Автозаводском районе Нижнего Новгорода было реализовано 18 проектов, в Сормовском — 10, в Советском — девять, в Канавинском — восемь, в Ленинском и Нижегородском — по семь проектов, в Московском районе — шесть, в Приокском районе — четыре, в Новинках — два проекта.

По словам Юрия Шалабаева, в следующем году проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» будет продолжен. «Надеюсь на такую же активную поддержку и голосование нижегородцев»,— добавил глава Нижнего Новгорода.

Андрей Репин