Reuters: Airbus A320 стал самым популярным самолетом гражданской авиации

Семейство самолетов Airbus A320 стало самым массовым в истории гражданской авиации, обогнав главного конкурента Boeing 737. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет британской консалтинговой компании Cirium. Рекорд был установлен после передачи очередного лайнера авиакомпании Flynas из Саудовской Аравии.

C начала эксплуатации в 1988 году было поставлено 12 260 машин семейства A320. Это достижение позволило Airbus обойти Boeing, за которым ранее был закреплен рекорд. В Airbus пока ситуацию официально не комментировали.

Airbus A320 — семейство узкофюзеляжных самолетов для средних дальностей полетов. Успех модели объясняется сочетанием передовых технологий, своевременного обновления и выгодной рыночной конъюнктуры. Самолет стал первым массовым лайнером с электродистанционной системой управления (fly-by-wire), благодаря которой команды пилота передаются через компьютер.