ПЗСП представил передовые технологии стеклообработки и внедрения умной инфраструктуры в жилых комплексах на международной выставке 100+ TechnoBuild

С 30 сентября по 3 октября в Екатеринбурге состоялся международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПЗСП традиционно выступает участником выставочной и деловой программы форума, который стал площадкой для обмена опытом по вопросам развития строительной отрасли. Коммерческий директор компании Кирилл Николаев на сессии "Умная инфраструктура: безопасность, сервисы и комфорт для жителей и бизнеса" поделился опытом взаимодействия с Ростелекомом в части умной инфраструктуры новостроек.

При строительстве жилых комплексов ПЗСП закладывает инженерную инфраструктуру для цифровых сервисов на этапе проектирования. Благодаря этому элементы системы «умный дом» становятся доступны каждому жителю с момента заселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

“Для ПЗСП умная инфраструктура — это не модный тренд, а реальность, которая формирует определённый уровень комфорта и безопасности для жителей. Мы вкладываем много сил и ресурсов, чтобы каждый проект ПЗСП стал примером передовых решений в своём сегменте, а наша работа приносила конкретные результаты для наших покупателей”, — отметил Кирилл Николаев.

ПЗСП — лидер среди застройщиков Пермского края и занимает I место по объему текущего строительства в регионе*, построив более 1 млн.кв.м. жилья. Предприятие является одним из крупнейших производителей строительных материалов в Прикамье, в том числе специализируясь на обработке и выпуске изделий из стекла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Модернизация производства и постоянное развитие — приоритетные задачи ПЗСП. На выставочном стенде специалисты продемонстрировали последние достижения в области обработки и закаливания стекла, а также рассказали о продуктах компании. Напомним, что в Пермском крае предприятие первым стало выпускать огнестойкое стекло «Термолайн».

Участие в 100+ TechnoBuild для ПЗСП — это ещё один шаг к развитию инфраструктурных проектов и внедрению цифровых технологий, отвечающих требованиям современного рынка и потребностям жителей.

ПЗСП продолжит развивать свои компетенции, внедрять передовые технологии и задавать тренды в строительной индустрии Пермского края.

*по данным ЕРЗ.РФ на 01.10.2025г.

АО "ПЗСП"