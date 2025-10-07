Минтранс предложил запретить допуск имеющих судимость к перевозкам детей

Минтранс разработал законопроект, запрещающий допускать к организованной перевозке детей на автобусах граждан с судимостью, в том числе погашенной и снятой. Речь идет о водителях, имеющих судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений с применением насилия.

О готовящихся поправках в ст. 328 Трудового кодекса рассказал замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков, выступая в Совете Федерации. Он также перечислил, какие преступные деяния могут стать причиной недопуска к перевозкам — похищение, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, грабеж, разбой.

По словам господина Острикова, проект поправок уже прошел согласование с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Генпрокуратурой. Сейчас документ готовят для оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития.

Правила организованной перевозки детей на автобусах установлены постановлением правительства №1597. На таких автобусах обязательна установка сигнального маячка оранжевого цвета. Такие транспортные средства не имеют права ехать быстрее 60 км/ч при перевозке детей.

Полина Мотызлевская