МЧС опубликовало кадры с места ДТП в Ижевске, в котором погибли четыре человека

МЧС выложил фотографии с места столкновения рейсового автобуса Ижевск—Казань и трех легковушек, в котором, по предварительным данным, погибли четыре человека: водитель легкового автомобиля и три пешехода. ДТП произошло сегодня, 7 октября, около 14:20.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, пассажиры рейсового автобуса не пострадали. Проводилась деблокировка одного потерпевшего из легкового автомобиля. Причины аварии выясняют сотрудники ГАИ.