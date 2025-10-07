Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС опубликовало кадры с места ДТП в Ижевске, в котором погибли четыре человека

МЧС выложил фотографии с места столкновения рейсового автобуса Ижевск—Казань и трех легковушек, в котором, по предварительным данным, погибли четыре человека: водитель легкового автомобиля и три пешехода. ДТП произошло сегодня, 7 октября, около 14:20.

Предыдущая фотография

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Следующая фотография
1 / 3

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, пассажиры рейсового автобуса не пострадали. Проводилась деблокировка одного потерпевшего из легкового автомобиля. Причины аварии выясняют сотрудники ГАИ.