Экс-замдиректора Пермского порохового завода получил срок за мошенничество

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего заместителя директора ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) Сергея Холоимова. Как сообщает «РБК-Пермь», он приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. за мошенничество в особо крупным размере и отмывание денег. Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю в ноябре 2023 года. В итоге помимо господина Холоимова обвиняемыми по нему стали Руслан Кондратьев и его сын Константин. Как установили следствие и суд, все они причастны к хищению денежных средств, выделенных на модернизацию ППЗ и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев был приговорен к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., владелец ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил 8 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. В пользу порохового завода и института с трех осужденных взыскано в общей сложности свыше 599 млн руб.