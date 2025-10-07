Росприроднадзор требует с дагестанской компании почти миллиард рублей за свалку

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ООО «Районное благоустройство». Ведомство требует взыскать с организации 917,5 млн руб. в качестве компенсации за вред, нанесенный почвам. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной претензий стало несанкционированное размещение мусора на земельном участке с кадастровым номером 05:06:000033:103. Территория площадью 75 тыс. кв. м находится в Кизилюртовском районе, примерно в 300 метрах к юго-востоку от Кольцевой развязки на федеральной автодороге «Кавказ», рядом с селом Гельбах.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Районное благоустройство» зарегистрировано в 2010 году в селе Комсомольская (Дагестан). Основной вид деятельности — сбор отходов. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Учредитель общества — Гусейн Камалудинов (100% УК).

Участок относится к муниципальной собственности и предназначен для использования в качестве полигона утилизации твердых бытовых отходов и отходов производства. Его кадастровая стоимость составляет 22,3 млн руб.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 5 ноября 2025 года.

Тат Гаспарян