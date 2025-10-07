Росавиация: до 2030 года спишут более 300 самолетов и 200 вертолетов

Росавиация ожидает, что до 2030 года из российского авиапарка спишут более 300 самолетов и 200 вертолетов, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Он отметил, что эти подсчеты соответствуют «пессимистичному прогнозу».

«Мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов: это 230 отечественных, в том числе которым 40-50-60 лет, и 109 иностранных. <...> Помимо этого планируем выбытие 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных»,— сказал господин Ядров на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы ведомства, сейчас парк российских 76 авиакомпаний составляет 1135 воздушных судов. При этом фактически используются 1088 самолетов.