На Ставрополье собрано свыше 900 тысяч тонн сахарной свеклы

В Ставропольском крае приближается к завершению уборка сахарной свеклы с посевных площадей, превышающих 36 тыс. гектаров, сообщает губернатор Владимир Владимиров.

Ставропольские аграрии уже собрали более 900 тысяч тонн корнеплодов, что составляет около 70% от всех посевов. Наибольший валовый сбор приходится на Кочубеевский, Изобильненский и Новоалександровский округа, при этом в Кочубеевском округе зафиксирована самая высокая урожайность — 500 центнеров с гектара.

Качество урожая также остается на высоком уровне: средняя сахаристость свеклы достигает 15%. Эти показатели позволяют полностью загрузить мощности сахароперерабатывающих предприятий региона и направлять излишки на переработку в другие регионы России, что вносит вклад в продовольственную безопасность страны.

В текущем сезоне Ставрополье увеличило посевные площади на 4% по сравнению с прошлым годом, наращивая при этом долю отечественных семян сахарной свеклы, которые составляют около 7-10% от всех посевов. Сельхозпроизводители получают субсидии до 50% затрат на новые сорта, что способствует снижению зависимости от импортных семян.

Сахарная свекла остается одной из стратегически важных культур края, которую выращивают более 40 сельхозпредприятий. Средняя урожайность по региону близка к 400 центнерам с гектара, что сопоставимо с уровнем предыдущего года.

Станислав Маслаков