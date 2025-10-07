LRT: власти Литвы снизили уровень охраны Тихановской

Власти Литвы решили снизить уровень охраны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью LRT.

С момента переезда госпожи Тихановской в Литву в 2020 году ей обеспечивали круглосуточную физическую охрану как в стране, так и за ее пределами. По данным LRT, общие расходы на сопровождение и обеспечение безопасности обходились государству примерно в €1 млн в год. В эту сумму входили не только охрана, но и автомобили, содержание резиденции, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

С октября 2025-го ответственность за безопасность оппозиционерки была передана от Службы охраны руководства государства (VAD) к Бюро криминальной полиции, которое занимается защитой частных лиц, подверженных реальным угрозам, таких как свидетели или потерпевшие.

«И Тихановская, и ее офис были проинформированы об этом решении, и я лично с ней об этом говорил»,— уточнил господин Будрис. Перевод охраны в более слабый режим будет проходить с переходным периодом до ноября 2025 года.

В Белоруссии в отношении Светланы Тихановской и других членов оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе об экстремизме и попытках свержения власти. Это произошло после президентских выборов 2020 года. Тогда госпожа Тихановская, по официальным данным, получила 10% голосов, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — 80%. Оппозиция посчитала итоги выборов сфальсифицированными.