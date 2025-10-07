Песков: Путин недвусмысленно высказался о последствиях поставок Tomahawk Украине

Президент России Владимир Путин уже недвусмысленно изложил позицию России по поводу возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk. Об этом напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что решение по этому вопросу почти принято, представитель Кремля призвал дождаться более четких заявлений.

«Что касается позиции Москвы — она была весьма недвусмысленно изложена президентом Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там все четко было сказано»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября Владимир Путин заявил, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и это будет означать новый этап эскалации и приведет к разрушению отношений России и США.

Президент США Дональд Трамп говорил, что окончательное решение по поставкам Tomahawk зависит от того, как Украина планирует их использовать. Дальность полета этих ракет — свыше 2 тыс. км. Кремль предупреждал, что отправка и применение этих ракет потребует «адекватного ответа с российской стороны».

Лусине Баласян