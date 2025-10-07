«Честный знак» сообщил о 50 млн случаев продаж с нарушениями

За девять месяцев 2025 года система маркировки «Честный знак» выявила более 50 миллионов нарушений в продажах на крупных маркетплейсах, сообщил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский на форуме E-Retail Week 2025. Этот показатель на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о повышении качества контроля со стороны торговых площадок. Большинство нарушений были связаны с продажей товаров с признаками контрафакта и несоблюдением установленных правил.

Для борьбы с нелегальной продукцией «Честный знак» взаимодействует с девятью ключевыми маркетплейсами, включая Wildberries и Ozon. Площадки получают от системы уведомления о возможных нарушениях, которые часто поступают через мобильное приложение от пользователей. Наибольшее число жалоб касается БАДов, обуви и парфюмерии. По данным за 2024–2025 годы, поступило около 4 тыс. обращений, большинство из которых были урегулированы площадками, а в остальных случаях применялись штрафы или блокировки.

Следующим этапом ужесточения контроля станет введение закона «О платформенной экономике» с 1 октября 2026 года. Согласно новым правилам, маркетплейсы будут обязаны проверять регистрацию продавцов и товаров в системе маркировки, а также наличие цифровых кодов на продукции. Товары, не соответствующие этим требованиям, не смогут быть предложены покупателям.