Дальневосточные губернаторы посоревновались в снайперской стрельбе

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и губернаторы дальневосточных регионов приняли участие в соревнованиях по стрельбе. Среди губернаторов лучший результат показала глава Еврейской автономной области Мария Костюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вчера в Якутске прошло заседание совета при полпреде. Одновременно в учебно-стрелковом центре «Сулус» проводился Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции. Федерация боевого снайпинга России предложила чиновникам «проверить свои силы», рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Главы регионов прослушали краткий теоретический курс, после им выдали «высокоточные огнестрельные комплексы российского производства». Первый квалификационный рубеж был определен в 600 м, дальше каждый сам выбирал дистанцию для стрельбы. «Юрий Петрович Трутнев четко подметил, что любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою родину»,— добавил господин Демешин.

Лучший результат показал врио командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев — он попал в цель с 1500 м. Мария Костюк поразила мишень на расстоянии 1,3 тыс. м. Третьим был губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов (1,2 тыс. м), следует из пресс-релиза на сайте полпреда президента в ДФО.