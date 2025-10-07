В Ульяновске завскладом «Тепличного» получила 1 млн руб. за подмену огурцов

В Ульяновске СУ СКР после завершения расследования передало в суд уголовные дела индивидуального предпринимателя и завскладом АО «Тепличное» (крупнейший производитель овощей закрытого грунта в Ульяновской области и одно из ведущих предприятий России в этой сфере, 100% в собственности региона).

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщает СУ СКР, предприниматель обвиняется в даче взятки в крупном размере (ч.4 ст.291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), соответственно, завскладом — в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По версии следствия, в период с марта 2023 по февраль 2024 года заведующая складом предприятия «получила незаконное денежное вознаграждение в сумме 917 тыс. руб. от местного предпринимателя за подмену отгружаемого товара» — она проводила по документам приобретение взяткодателем огурцов и помидоров третьего сорта, хотя фактически передавала ему товар первого сорта.

По данным СУ СКР завскладом вину не признает. Следствию она заявляла, что это были не взятки, просто предприниматель давал ей в долг. Однако сам предприниматель сознался в совершении преступления и дал следствию показания.

По данным источника «Ъ-Волга», события происходили в АО «Тепличное», обвиняемая завскладом — Венера Валеева. Индивидуальный предприниматель — Нураддин Алиев. Он же является владельцем и руководителем ООО «Опт-сервис».

Андрей Васильев, Ульяновск