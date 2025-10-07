Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, c чего лучше начинать свой день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ученые и нутрициологи уже давно выяснили, что завтрак необходим. Теперь исследования проводятся вокруг того, когда именно нужно вкусить пищу после пробуждения. Команда из Великобритании наблюдала больше 20 лет за 3 тыс. взрослыми испытуемыми. Они пришли к выводу, что с возрастом время приема пищи меняется, а более поздний завтрак может напрямую указывать на множество неприятностей: депрессия, усталость, проблемы с зубами и плохой сон. Ученые даже предположили, что такая несвоевременная трапеза может повышать риски ранней смерти. Объясняется это все механизмами биологических часов: метаболизм, сон и другие процессы организма уже привыкли к определенному расписанию, а мы таким образом вставляем палки в колеса.

Другой вариант — зачастую поздний завтрак уже означает проблемы, когда по утрам нет аппетита или настроение хуже некуда. Поэтому это исследование — скорее наблюдение. К однозначным выводам ученые еще не пришли, но рекомендуют завтракать в течение 30-40 минут после пробуждения. А идеальное время для первого приема пищи — 07:00, когда желудок наиболее активен. Впрочем, в эту же минуту радовать его кофе — не совсем здравая идея. Лучше выбрать что-то для устойчивой энергии. Например, овсянка на цельном молоке или растительном аналоге, тост из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком яйца или смузи на основе греческого йогурта с любыми вкусными ингредиентами.

Анна Кулецкая