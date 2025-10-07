Кремлю неизвестно о планировавшейся в 2022 году встрече Путина и Зеленского

Кремлю неизвестно о готовившейся в апреле 2022 года встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Мне, честно говоря, неизвестно о том, чтобы планировалась встреча»,— сказал представитель Кремля. Он напомнил, что единственный раз Владимир Путин и Владимир Зеленский встречались 9 декабря 2019 года в Елисейском дворце в Париже в рамках «нормандского саммита». Тогда сообщалось, что президенты Украины и России пообщались один на один около 15 минут.

Алексей Арестович недавно заявил, что после парафирования мирного соглашения между Украиной и Россией весной 2022 года стороны договорились о личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам господина Арестовича, переговоры планировались 9 апреля того же года, но сорвались после вмешательства занимавшего на тот момент должность премьера Великобритании Бориса Джонсона. Вскоре Украина вовсе вышла из переговорного процесса.

Лусине Баласян