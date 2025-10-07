Пензенца подозревают в помощи ВСУ

7 октября УФСБ Пензенской области сообщило о задержании подозреваемого в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Речь идет о помощи вооруженным силам Украины (ВСУ), пишет «Интерфакс».

По данным силовиков, 24-летний житель Пензенской области связался в мессенджере с представителями ВСУ для помощи в деятельности против РФ. Более того, фигурант якобы собирался вступить в вооруженные силы соседнего государства.

Подозреваемого арестовали. Правоохранители продолжают расследование. Пензенцу грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Дарья Васенина