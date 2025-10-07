В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде

На 753-м км Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск в Татарстане произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком КамАЗ на ж/д переезде. При ДТП грузовик и локомотив получили технические повреждения. Обошлось без жертв. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На видео с камер наблюдения у переезда видно, как грузовик выкатился на ж/д пути. Водитель успел выпрыгнуть из транспорта до прямого столкновения с поездом. Удар пришелся по передней части машины.

Следователи выехали на место аварии. Начата проверка по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Степень вины участников аварии еще не определена.