Песков заявил о важной роли Путина в судьбе людей со всего мира

Президент России Владимир Путин играет важную роль в судьбе россиян и людей со всего мира. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в день рождения главы государства.

«Сегодня, как известно, его день рождения. И, конечно, вся администрация главы государства присоединяется к поздравлениям. Трудно переоценить роль Путина в наших российских судьбах и в судьбах всего мира»,— сказал господин Песков на брифинге.

Сегодня Владимиру Путину исполняется 73 года. Господин Песков сообщал, что в этот день у российского президента запланировано несколько международных звонков, а также заседание с постоянными членами Совбеза. С днем рождения господина Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл, гендиректор Большого театра, худрук-директор Мариинского театра Валерий Гергиев и другие.