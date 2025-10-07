В Кургане будут судить местную жительницу за танцы на мемориале

Следственный отдел по Кургану управления СКР по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. За танцы на мемориале ее обвиняют в осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, ночью 25 июля жительница Кургана в состоянии алкогольного опьянения танцевала на мемориальном комплексе воинам-зауральцам. Об инциденте стало известно из опубликованного в социальных сетях видео, которое сняли прохожие.

Сама жительница Кургана объяснила свои действия алкогольным опьянением и раскаялась в поступке. На период следствия суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

Виталина Ярховска