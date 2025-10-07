Бриллиантовый инстинкт

Двадцать лет назад Валери Мессика, дочь одного из самых успешных парижских торговцев бриллиантами, решила превратить семейную компанию в современный ювелирный бизнес, а из бриллиантов делать модные драгоценные аксессуары на каждый день. «Я была моложе и не представляла себя носящей украшения, потому что в бриллиантах ты всегда выглядишь старше,— вспоминает Валери бриллиантовую "моду" 1990-х.— Подруги твердили, что бриллианты только для обручальных колец. А я думала: зачем ждать, пока кто-то подарит тебе бриллианты? Почему нельзя купить их самой, как пару обуви или сумочку, и получить что-то стильное, что можно почувствовать кожей, что подчеркнет твой стиль и индивидуальность?»

Фото: Messika

Так Мессика начала осваивать нишу бриллиантов casual, которая в те годы пустовала. Правда, эта концепция потребовала серьезных технических разработок: украшениям надлежало быть легкими, гибкими, эргономичными, практически незаметными для своей обладательницы, но при этом излучать превосходное сияние благодаря камням исключительного качества. Эксперименты с ювелирными техниками продолжились и в жанре high jewellery, благо размеры бриллиантов (а их Валери по-прежнему закупает у своего отца-диамантера) позволяют.

Юбилейная коллекция высокого ювелирного искусства Terres d’instinct («Земли инстинктов») посвящена Африке, стране, где добывают самые красивые камни в мире. Два года назад Валери вместе с семьей совершила путешествие в Намибию, Ботсвану, ЮАР. Первозданная природа, графичные контрасты, насыщенные краски, самобытный животный мир — все это вдохновило стилизованные колье из фактурного золота и бриллиантов. Ожерелье-трансформер «Калахара» украшено двумя исключительными желтыми бриллиантами, один из которых весит почти 35 карат. Объемное колье «Мираж» из матового золота напоминает песчаные дюны. Чокер Zebra Mnyama из оникса и бриллиантовых багетов воспроизводит ритмичный узор шкуры зебры. Идеальное бриллиантовое паве на шейном обруче Fauve будто грубо разорвано острым когтем — под ним скрывается ослепительно желтое золото.

Анок Яй, Валери Мессика и Элтон Мейсон на подиуме во время показа Messika в рамках Парижской недели моды в Музее декоративных искусств
Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Показ юбилейной коллекции Messika прошел в рамках Парижской недели моды в Музее декоративного искусства.

Нина Спиридонова