Путин учредил совет и премию по культуре

Президент России Владимир Путин учредил премию в области культуры за произведения и проекты для детей и подростков. Кандидатов на премию будет согласовывать новый Совет при президенте по культуре. Указ с поручениями господина Путина опубликовали на сайте правовых актов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, ежегодно за культурные проекты для детей и подростков будут присуждать три премии президента РФ. Размер каждой составляет 5 млн руб. Указ также упраздняет Совет при президенте по культуре и искусству и учреждает новый — Совет при президенте по культуре. Он также будет предлагать Владимиру Путину приоритетные направления в этой области, проводить экспертизу законов и нормативных актов по вопросам культуры.

В состав совета вошли режиссер Карен Шахназаров, помощник президента Владимир Мединский, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), оперный певец Ильдар Абдразаков, дирижер Юрий Башмет, худрук-директор Мариинского театра и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев и другие.