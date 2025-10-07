СПБ Биржа запустила торги фьючерсами на индексы стран БРИКС и биткоин

Санкт-Петербургская биржа с 7 октября начала торги фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, индекс BTCUSD, который зависит от динамики биткоина, и акции самой торговой площадки. Об этом сообщила пресс-служба СПБ Биржи.

Торги проходят ежедневно с 10:00 до 00:00 мск с обязательным участием маркетмейкеров. Все контракты расчетные, что исключает инфраструктурные риски, связанные с поставкой базисного актива. Благодаря этому инвесторы могут торговать без опасений по поводу физической поставки ценных бумаг, что особенно важно для иностранных индексов.

Гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков отметил, что на начальном этапе площадка предоставляет шесть фьючерсов: четыре связаны со странами дружественных юрисдикций — Бразилией (тикер BRAZL201025), Индией (INDIA201025), Китаем (CHINA201025) и Саудовской Аравией (SAUDI201025), а также фьючерс на индекс биткоина BTCUSD (тикер ВТСUSD_17J25), доступный только квалифицированным инвесторам, и контракты на собственные акции биржи (тикер SPBE_191225).

До 30 ноября включительно комиссии за сделки на срочном рынке не взимаются, что позволяет трейдерам оценить новые инструменты на льготных условиях. Кроме того, брокеры уже получили доступ к инфраструктуре в тестовом режиме.

СПБ Биржа планирует расширять линейку фьючерсов, включив в нее российские и иностранные базисные активы. 1 октября торговая площадка объявила, что представит торги на срочном рынке на форуме «Финополис». Мероприятие проходит с 8 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи.